Колишній захисник помер у лікарні в Мілані, де він проживав останнім часом. Про смерть Карла-Хайнца Шнеллінгера повідомив Kiker.

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Під час кар'єри Шнеллінгер виступав за Кельн, Рому та Мілан. У складі німецької команди екс-захисник ставав чемпіоном ФРН. З Міланом Карл-Хайц три рази вигравав чемпіонат Італії, двічі Кубок кубків і перемагав у Кубку європейських чемпіонів. Шнеллінгер входить до Зали слави "россонері". З італійською Ромою він здобував Кубок Італії.

Загалом за свою клубну кар'єру захисник відіграв у 593 матчах, в яких забив 18 голів та віддав 10 асистів. Шнеллінгер виступав також за збірну ФРН, з якою здобував срібло на ЧС-1966 в Англії і бронзу на ЧС-1970 у Мексиці.

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