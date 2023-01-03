Марсель виконав перший обов'язковий крок для боротьби за Руслана Маліновського.

Провансальці офіційно підтвердили перехід хавбека Жерсона у Фламенго. За інформацією Transfermarkt, ціна трансферу склала 15 млн євро, а особистий контракт розрахований на 5 років.

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Раніше ЗМІ писали, що Марсель може запросити Руслана Маліновського саме на місце Жерсона. TMW поділилося свіжим інсайдом щодо планів французького гранда. "Біло-блакитні" запропонують Аталанті оренду Маліновського з обов'язковим правом викупу. Марсель сподівається, що такий компроміс нарешті влаштує клуб Серії А.

Контракт гравця збірної України з Аталантою чинний до літа 2024 року. У сезоні 2022/23 Маліновський зіграв за бергамасків 14 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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