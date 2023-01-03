Марсель выполнил первый обязательный шаг для борьбы за Руслана Малиновского.

Провансальцы официально подтвердили переход хавбека Жерсона во Фламенго. По информации Transfermarkt, цена трансфера составила 15 млн. евро, а личный контракт рассчитан на 5 лет.

Мудрик може стати гравцем Арсенала до кінця тижня – 70 мільйонів змусили Шахтар задуматися

Ранее СМИ писали, что Марсель может пригласить Руслана Малиновского на место Жерсона. TMW поделилось свежим инсайдом по планам французского гранда. "Бело-голубые" предложат Аталанте аренду Малиновского с обязательным правом выкупа. Марсель надеется, что такой компромисс наконец-то устроит клуб Серии А.

Контракт игрока сборной Украины с Аталантой действует до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 Малиновский сыграл за бергамасков 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ