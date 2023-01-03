Марсель официально расчистил путь для Малиновского – есть деньги для приглашения хавбека Аталанты
Марсель выполнил первый обязательный шаг для борьбы за Руслана Малиновского.
Провансальцы официально подтвердили переход хавбека Жерсона во Фламенго. По информации Transfermarkt, цена трансфера составила 15 млн. евро, а личный контракт рассчитан на 5 лет.
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Ранее СМИ писали, что Марсель может пригласить Руслана Малиновского на место Жерсона. TMW поделилось свежим инсайдом по планам французского гранда. "Бело-голубые" предложат Аталанте аренду Малиновского с обязательным правом выкупа. Марсель надеется, что такой компромисс наконец-то устроит клуб Серии А.
Контракт игрока сборной Украины с Аталантой действует до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 Малиновский сыграл за бергамасков 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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