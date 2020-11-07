Марсель мінімально здолав Страсбур та наблизився до лідерів Ліги 1
Страсбур приймав Марсель в рамках 10-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга 1, 10-й тур
Страсбур – Марсель – 0:1
Гол: Сансон, 79
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У першому таймі господарі несподівано повністю заволоділи ініціативою, не дозволивши супернику нанести жодного удару по воротах, проте і самі не змогли забити.
Після перерви гравці Марселя вирівняли ситуацію. Вирішальний момент зустрічі трапився на 79-й хвилині, коли після неймовірної комбінації хавбек гостей Морган Сансон завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика та влучив у дев'ятку.
Перемога підняла Марсель на 4-ту сходинку турнірної таблиці, Страсбур залишився у зоні вильоту – 19-те місце.
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