Лига 1, 10-й тур

Страсбур – Марсель – 0:1

Гол: Сансон, 79

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В первом тайме хозяева неожиданно полностью завладели инициативой, не позволив сопернику нанести ни одного удара по воротам, однако и сами не смогли забить.

После перерыва игроки Марселя выровняли ситуацию. Решающий момент встречи случился на 79-й минуте, когда после невероятной комбинации хавбек гостей Морган Сансон нанес мощный удар из-за пределов штрафной и попал в девятку.

Победа подняла Марсель на 4-ю строчку турнирной таблицы, Страсбур остался в зоне вылета – 19-е место.

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