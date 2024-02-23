"Я хотів би привітати наших суперників. Марсель заслуговує на перемогу і кваліфікацію, навіть попри те, що ми дуже добре почали гру.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Було нелегко грати з такою командою, яка має великий фізичний вплив. Ми зробили занадто багато помилок, і вони нас покарали. Вболівальники дуже сильно тиснули на свою команду, але це не виправдовує нашої поразки", – цитує наставника "гірників" La Provence.

Нагадаємо, Шахтар програв Марселю за підсумками двох матчів з рахунком 3:5. Команда Маріно Пушіча завершила свої виступи в єврокубковій кампанії 2023/24.

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