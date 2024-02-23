Шахтар програв Марселю (1:3) у плей-офф Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Гірники" зуміли відкрити рахунок першими з пенальті. Судаков переграв Пау Лопеса. Утім, перевагу втримувати не вдалося. Обамеянг оформив свій 31-й м'яч в Лізі Європи, який зробив його найкращим бомбардиром турніру в історії.

Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію

У другому таймі Марсель зумів двічі засмутити Різника. В першому випадку не розібралася оборона, яка дозволила Сарру вивести провансальців вперед. А через сім хвилин Кондогбія подвоїв перевагу своєї команди. За підсумками двох матчів Марсель переміг Шахтар з рахунком 5:3. Для української команди єврокубки закінчилися, а французи зіграють в 1/8 фіналу Ліги Європи.