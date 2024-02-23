"Я хотел бы поздравить наших соперников. Марсель заслуживает победы и квалификацию, даже несмотря на то, что мы очень хорошо начали игру.

Марсель – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Было нелегко играть с такой командой, которая имеет большое физическое воздействие. Мы совершили слишком много ошибок, и они нас наказали. Болельщики очень сильно давили на свою команду, но это не оправдывает нашего поражения", – цитирует наставника "горняков" La Provence.

Напомним, Шахтер проиграл Марселю по итогам двух матчей со счетом 3:5. Команда Марино Пушича завершила свои выступления в еврокубковой кампании 2023/24.

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