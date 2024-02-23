"Я дуже щасливий. Нам важливо було перемогти вдома у цій грі. Раді з того, що вболівальники прийшли навіть у дуже важкій ситуації. Сьогоднішнє завдання ми виконали чудово. Я став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи? Мій гол багато що означає. Я дуже і дуже радий стати найкращим бомбардиром цього турніру. Сподіваюся, не закінчу на цьому, а зможу забивати знову і знову, щоби залишитися першим.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Слова Гассе були дуже прості. Нам потрібно повернутися до витоків і бути терплячими, просто прагнучи показувати свій футбол. От і все. Поточний тиждень дуже важливий для нас. У нас у неділю буде ще одна гра – сподіваюся, ми зможемо так само її провести", – наводить слова Обамеянга сайт УЄФА.

Нагадаємо, Марсель переміг Шахтар (3:1) та пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Обамеянг відзначився голом, ставши найкращим бомбардиром в історії турніру (31) та асистував Сарру.

Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію