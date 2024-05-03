"Вигнали як собаку": Лавриненко готовий до завершення тренерської кар'єри – екс-наставник хоче покарати Верес за брехню
Колишній тренер Вереса Сергій Лавриненко розповів, чого хоче досягти від звернення до Палати вирішення спорів щодо відходу з рівненського клубу.
– Чого ви прагнете в юридичній площині зараз?
– Перше – справедливості.
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– У чому це виражається?
– У тому, що треба знаходити якісь компромісні рішення. Якщо клуб раптом вирішив змінити тренерський штаб або напрямок розвитку – це має бути не тими методами, якими пішов Верес. Якби в мене була ціль тільки якась матеріальна – її взагалі не було. Було нерозуміння, чому вчора було так, тобі всі казали, що ми працюємо, а сьогодні тебе як собаку вигнали. Ще й понаписували такі листи.
Не знаю, до чого призведе юридична площина – можливо, це буде кінець моєї кар'єри. Але якось це повинно вирішитися. Не питання тільки в мені. Якщо боремося за свої кадри, тренерів – то повинні й поважати їх. Коли прийшов у Верес, просив зробити менший термін контракту. Мені сказали: "Ні, у нас великі плани, 3 роки". Але через 5 місяців мене звільнили.
– Надєїн говорив: "Наглядова рада дала оцінку роботі тренерського штабу і головного тренера, а він уже сам ухвалив рішення, написав відповідного листа".
– Це чиста неправда. Я жодного листа, жодних документів не підписував. Після останньої гри я поїхав додому, як і вся команда, тому що всіх виселили з готельного комплексу, де ми жили. Сказали, що до 12-ї години дня мають усі роз'їхатися. І ми всі роз'їхалися. Бо я був у відпустці, це зимова пауза.
– Ви не підписували документ про звільнення?
– Ні. Більше я не був у Рівному.
– А речі ваші?
– Речі були там. Попросив адміністратора. Він за 2 тижні через "Нову пошту" мої речі – документи, планшети – все надіслав.
– Вас документально звільнено з Вереса?
– Юридично сам не розумію, в якому статусі я зараз. Що не підписував жодного документа на звільнення – це 100%, – сказав Лавриненко в інтерв'ю "ТаТоТаке".
Нагадаємо, 49-річний фахівець зі скандалом залишив Верес взимку, дізнавшись про своє звільнення з YouTube, де транслювали засідання наглядової ради.
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