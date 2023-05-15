Минай в рамках 26-го туру УПЛ на власному полі мінімально поступився СК Дніпро-1. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кусючий аутсайдер перевіряє амбіції

Кажуть, коли знаєш результат конкурента, – це справжня перевірка характеру. Шахтар свій матч 26-го туру виграв, фактично не залишивши СК Дніпро-1 вибору – потрібно було лише перемагати. До того ж на команду Олександра Кучера тисне Зоря, яка готова скористатися осічками й забрати собі друге лігочемпіонівське місце.

Зоря знищила Металіст – автогол на 25-й секунді, 2 пенальті й екс-динамівці залишили Київ без реальних шансів на бронзу

У Миная зовсім інші завдання, хоч і не менш серйозні. Закарпатці ведуть боротьбу за виживання й ситуативно опинилися в зоні перехідних матчів, оскільки Верес та Чорноморець напередодні набрали по три очки й піднялися на кілька сходинок.

Втім, з такими показниками, які підопічні Володимира Шарана демонструють останнім часом, за майбутнє переживати не варто. За останній місяць Минай зазнав лише однієї поразки – мінімальної від Шахтаря. Той матч вийшов скандальним, адже арбітр не зарахував чистий гол у ворота "гірників". Така несправедливість не вибила закарпатців із колії, і вже в наступному поєдинку вони впевнено прибили Ворсклу.

Словом, СК Дніпро-1 належало зіграти проти одного із аутсайдерів УПЛ у його найкращий період сезону. Зрештою, саме такими матчами й слід перевіряти чемпіонські амбіції

Почали без сюрпризів

Перший тайм вийшов саме таким, яким його і слід було очікувати. Жодна команда не змогла зламати план суперника швидким голом, і все поступово перейшло на інтенсивну боротьбу між штрафними майданчиками. СК Дніпро-1 трішки більше тримав м'яч й активніше намагався загострювати. Саме намагався, бо назвати ці дії успішними не можна.

Минай не володіє наскільки хорошим кадровим потенціалом, тому навіть не намагався затиснути суперника на його половині поля. Закарпатці починали пресингувати лише біля центрального кола. Це мало свій сенс. Після перехоплень було багато простору, щоб розганяти контратаки.

Не подумайте, що підопічні Володимира Шарана виключно сиділи в обороні. Зовсім ні. За першої можливості вони без тіні сумніву мчали до воріт Рибака. Як результат – саме господарі поля до 40-ї хвилини завдали більше ударів у площину воріт. Вони й забили єдиний гол. Щоправда, радість Петька перервав свисток арбітра, який зафіксував офсайд у Гончара. Ігор справді мав кілька метрів переваги над захисниками, завдяки чому міг без спротиву асистувати.

Приспати пильність і вжалити

Після перерви кардинальних змін не відбулося. Команди лишень обмінялися напівмоментами у Довбика і Твердохліба. Далі все перейшло у звичне річище. СК Дніпро-1, замість того щоб підвищити темп, навпаки почав діяти більш розважливо. Минай був зовсім не проти такого сценарію.

Пожвавлення сталося аж на 65-й хвилині. Спочатку Олександр Кучер зробив подвійну заміну. Потім Піхальонок, намагаючись зробити ефектний фінт, був змушений покинути поле у супроводі лікарів. Щоправда, згодом зміг продовжити матч. Після цього дніпряни двічі перспективно розігрували стандарти. Після першого з порушенням правил затоптали опонентів, а другий вийшов курйозним. Адамюку навісили точно в голову. Той взагалі не бив, але м'яч відлетів у дальню стійку. Ось це вже було по-справжньому гостро.

Минай намагався огризатися. Сценарій банальний – прохід до штрафного й удар з-за його меж. Найбільше старалися Твердохліб і орендований у Шахтаря Булеза. Нічого небезпечного в цих спробах не було. А дніпряни таки свого досягли. Черговий навіс на Довбика проспали обидва центрбеки. Артем з кількох метрів переправив м'яч у сітку й наблизився до рекорду Мхітаряна на відстань у два голи. Асист віддав Піхальонок. Це була його остання дія на полі. Таки довелося міняти Олександра, який помітно накульгував.

Тут вже Минаю довелося розкриватися. Виявилося, що вони й в атаці дещо вміють. Найкращий момент був у Коломойця, який не зумів як слід підлаштуватися під простріл Булези. Тут же в контратаці міг опинитися Довбик, але Бандура прочитав епізод, вийшов далеко з воріт і нівелював загрозу.

Завдяки цій перемозі СК Дніпро-1 повернув відставання від Шахтаря до двох очок і відірвався від Зорі на відстань у перемогу. Минай залишився на тринадцятому місці турнірної таблиці УПЛ, але відразу в трьох команд лише на одне очко більше.

Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство