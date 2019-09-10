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Марлос ефектно забив Луніну на тренуванні збірної України

10:57 546 Читать на русском
Марлос ефектно забив Луніну на тренуванні збірної України
Марлос / УАФ

Андрій Лунін під час відкритого тренування не зміг впоратись із дальнім ударом Марлоса.

Збірна України напередодні товариського матчу з Нігерією провела відкрите тренування на Дніпро-Арені, яке зібрало рекордні 7 тисяч глядачів.

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Навіть тут вболівальники стали свідками неймовірного гола. Марлос здалеку пробив по воротах Андрія Луніна, і м'яч від стійки залетів у сітку воріт. Голкіпер Вальядоліда навіть не поворухнувся.

Матч Україна – Нігерія відбудеться сьогодні, 10 вересня, о 21:20.

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