Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

Україна розгромила Литву 3:0 з душею і класом у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи. Вболівальники та експерти в соцмережах не стримували радісних емоцій.
Матч Литва – Україна приніс не лише найвпевненішу нашу перемогу в протистоянні з прибалтійською збірною, якщо рахували лише офіційні матчі відбору на Євро. Досі ми громили литовців лише в товариських зустрічах. Шевченко зрівнявся з Лобановським за гостьовими перемогами на чолі рідної національної команди, а загалом вона стала для нас ювілейною 40-ю. Лідерство у групі та шалені шанси посісти як мінімум друге прохідне на Чемпіонат Європи місце. Хоча апетит приходить під час їжі, звісно. Начувайся, Португаліє!
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Коментатор Роберто Моралес звертає увагу не лише на "дуже легку перемогу" у Вільнюсі: "Це ще можна списати на якість суперника. Але ж грали на синтетиці і виявилося, що швидкий футбол нашим гравцям до смаку. Та головне враження – це тотальна перевага на трибунах: центральна була на 70-80% нашою, протилежна на 100% без сумнівів, єдина бокова була чітко поділена навпіл, тож наші 50%. Ще чимало українців просто не змогли потрапити на стадіон".
Відомий журналіст УАФ і товариш Андрія Шевченка Микола Васильков виділяє Романа Яремчука. Форвард Гента за 3 останні матчі збірної України набрав 4 бали за системою гол плюс пас.
Знайшов Васильков компліменти і для дівчини Зінченка Влади Седан! "Імовірно, найкрасивіша з репортерок офіційного бродкастера і в перспективі найкращий тренер збірної України з футболу)".
Наш блогер Сергій Тищенко відзначає декілька визначальних моментів: "Сеньйорас Андреас Мальдерас (на литовський манір) вчергове показує, що розбір суперника має ключове значення у сучасному футболі. Українці давали Литві розігрувати м'яч біля власних воріт, а потім відразу накривали. Це призвело до двох голів у першому таймі, що фактично закрило гру.
Окрема мова – Роман Яремчук. З такою реалізацією про топ-чемпіонати годі мріяти. В матчі з Литвою Роман мав моментів 4-5, але нічого з цього не витиснув. Окремо респект за позицію щодо Коноплянки. У збірній немає недоторканих. Якщо маєш проблеми в клубі – сиди на лавці. На жаль, Ярмоленко поки і близько не готовий. Можливо, тут проблема у штучному газоні. Але справедливо, що Андрій Шевченко його зняв через годину гри".
Колишній міністр Вячеслав Кириленко написав дуже влучно про дружню атмосферу класних фанів обох збірних на стадіоні у Вільнюсі і гру нашої команди: "Литовці – це справжні друзі України. Тому побажаємо литовській збірній успіхів у наступних матчах. А наших хлопців та Андрія Шевченка вітаємо із упевненою, солідною грою та важливою перемогою. І респект нашим уболівальникам: було чути і з футбольної, і з політичної точки зору)"
Відомий блогер Андрій Колесник жартує, мовляв, у баскетболі українці б так впевнено не перемогли потужних у цьому виді спорту литовців.
Він гостро критикував деякі рішення головного тренера "синьо-жовтих", але тепер відзначає унікальність Андрія Шевченка: "Перший тренер, в якого збірна України має стабільний клас. Беру квитки на домашні матчі". Ось так Шева і його тренерський штаб повертають хейтерів на свій бік.
Ведучий каналів "Футбол" Максим Гіленко у передчутті путівки у фінальну частину: "Якщо серби програють сьогодні Португалії, то наші на 99% на Євро. Залишатиметься лише перемогти вдома мертву Литву і не програти 0:6 Сербії на виїзді". Саме так і сталося. Тепер чекаємо лише перемоги у Харкові!
Головред журналу "Футбол" Артем Франков так взагалі вважає, що Україну вже можна привітати з другим місцем. Не зарано?
"Ось приємно спостерігати, коли твоя збірна в одну хвіртку виносить та будь-якого суперника! Це клас, це рівень, це сила. А ось усвідомлювати, в яке ніщо перетворилася збірна Литви з усім її футболом, досить неприємно – як мінімум для тих, хто пам'ятає Жальгіріс 80-х", – додає Франков, виспівуючи дифірамби за справді яскраву гру проти аутсайдера нашої групи.
Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко вважає, що "ми уже майже двома ногами на Євро", а інші варіанти типу поразки з більшим ніж 0:5 рахунком від Сербії – з розряду фантастики.
Наші вболівальники – не менші красені, ніж гравці. "Відчуття, ніби грали у Львові".
"Дивлюсь зараз футбол, зауважте саме футбол від нашої збірної України!". Як же добре усвідомлювати, що ми все ще здатні показувати футбол, а не вільну боротьбу чи Кубок світу з мук і терпіння".
Забити нам зміг лише Люксембург! Україна виграла 4 з останніх 6-и матчів з різницею 11:1. Якби не клятий розгром у Словаччині, до слова, команда Шевченка зараз мала б 16-матчеву серію без поразок, ех!
Приємно, що лідер київського Динамо Віктор Циганков, який вийшов у другому таймі, подякував за підтримку вболівальникам, що створили домашню атмосферу, українською мовою.
Малиновський у збірній як результативна машина, яку не спинити: 5 очок за останні 4 матчі, ящо рахувати голи та асисти.
Банер "Дніпро має жити" на трибунах стадіону у Вільнюсі.
Наставник збірної України вважає звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, важливішою подією. Дійсно, повага і подяка.