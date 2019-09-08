Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

Україна розгромила Литву 3:0 з душею і класом у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи. Вболівальники та експерти в соцмережах не стримували радісних емоцій.

Матч Литва – Україна приніс не лише найвпевненішу нашу перемогу в протистоянні з прибалтійською збірною, якщо рахували лише офіційні матчі відбору на Євро. Досі ми громили литовців лише в товариських зустрічах. Шевченко зрівнявся з Лобановським за гостьовими перемогами на чолі рідної національної команди, а загалом вона стала для нас ювілейною 40-ю. Лідерство у групі та шалені шанси посісти як мінімум друге прохідне на Чемпіонат Європи місце. Хоча апетит приходить під час їжі, звісно. Начувайся, Португаліє!

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Коментатор Роберто Моралес звертає увагу не лише на "дуже легку перемогу" у Вільнюсі: "Це ще можна списати на якість суперника. Але ж грали на синтетиці і виявилося, що швидкий футбол нашим гравцям до смаку. Та головне враження – це тотальна перевага на трибунах: центральна була на 70-80% нашою, протилежна на 100% без сумнівів, єдина бокова була чітко поділена навпіл, тож наші 50%. Ще чимало українців просто не змогли потрапити на стадіон".

Відомий журналіст УАФ і товариш Андрія Шевченка Микола Васильков виділяє Романа Яремчука. Форвард Гента за 3 останні матчі збірної України набрав 4 бали за системою гол плюс пас.

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Наш блогер Сергій Тищенко відзначає декілька визначальних моментів: "Сеньйорас Андреас Мальдерас (на литовський манір) вчергове показує, що розбір суперника має ключове значення у сучасному футболі. Українці давали Литві розігрувати м'яч біля власних воріт, а потім відразу накривали. Це призвело до двох голів у першому таймі, що фактично закрило гру.

Окрема мова – Роман Яремчук. З такою реалізацією про топ-чемпіонати годі мріяти. В матчі з Литвою Роман мав моментів 4-5, але нічого з цього не витиснув. Окремо респект за позицію щодо Коноплянки. У збірній немає недоторканих. Якщо маєш проблеми в клубі – сиди на лавці. На жаль, Ярмоленко поки і близько не готовий. Можливо, тут проблема у штучному газоні. Але справедливо, що Андрій Шевченко його зняв через годину гри".

Колишній міністр Вячеслав Кириленко написав дуже влучно про дружню атмосферу класних фанів обох збірних на стадіоні у Вільнюсі і гру нашої команди: "Литовці – це справжні друзі України. Тому побажаємо литовській збірній успіхів у наступних матчах. А наших хлопців та Андрія Шевченка вітаємо із упевненою, солідною грою та важливою перемогою. І респект нашим уболівальникам: було чути і з футбольної, і з політичної точки зору)"

Литовці - це справжні друзі України. Тому побажаємо литовській Збірній успіхів у наступних матчах. А наших хлопців та Андрія Шевченка вітаємо із упевненою, солідною грою та важливою перемогою. І респект нашим уболівальникам: було чути і з футбольної, і з політичної точки зору) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 7, 2019

Відомий блогер Андрій Колесник жартує, мовляв, у баскетболі українці б так впевнено не перемогли потужних у цьому виді спорту литовців.

Это вам не баскетбол

- — Андрей Колесник (@and_kolesnik) September 7, 2019

Він гостро критикував деякі рішення головного тренера "синьо-жовтих", але тепер відзначає унікальність Андрія Шевченка: "Перший тренер, в якого збірна України має стабільний клас. Беру квитки на домашні матчі". Ось так Шева і його тренерський штаб повертають хейтерів на свій бік.

Шевченко - первый тренер, у которого сборная Украины имеет стабильный класс. Беру билеты на домашние матчи! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) September 7, 2019

Ведучий каналів "Футбол" Максим Гіленко у передчутті путівки у фінальну частину: "Якщо серби програють сьогодні Португалії, то наші на 99% на Євро. Залишатиметься лише перемогти вдома мертву Литву і не програти 0:6 Сербії на виїзді". Саме так і сталося. Тепер чекаємо лише перемоги у Харкові!

Якщо серби програють сьогодні Португалії, то наші на 99% на Євро. Залишатиметься лише перемогти вдома мертву Литву і не програти 0-6 Сербії на виїзді. #EURO2020 #Ukraine — Максим Гіленко (@MaxGilenko) September 7, 2019

Головред журналу "Футбол" Артем Франков так взагалі вважає, що Україну вже можна привітати з другим місцем. Не зарано?

Ну что, все просто: победа португезов - можно поздравлять сборную со вторым местом; иной исход - есть варианты... — Artem Frankov (@frankov11) September 7, 2019

"Ось приємно спостерігати, коли твоя збірна в одну хвіртку виносить та будь-якого суперника! Це клас, це рівень, це сила. А ось усвідомлювати, в яке ніщо перетворилася збірна Литви з усім її футболом, досить неприємно – як мінімум для тих, хто пам'ятає Жальгіріс 80-х", – додає Франков, виспівуючи дифірамби за справді яскраву гру проти аутсайдера нашої групи.

Вот приятно наблюдать, когда твоя сборная в одну калитку выносит да хоть какого соперника! Это класс, это уровень, это сила. А вот осознавать, в какое ничто превратилась сборная Литвы со всем ее футболом весьма неприятно - как минимум для тех, кто помнит "Жальгирис" 80-х — Artem Frankov (@frankov11) September 7, 2019

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко вважає, що "ми уже майже двома ногами на Євро", а інші варіанти типу поразки з більшим ніж 0:5 рахунком від Сербії – з розряду фантастики.

Не хочу сглазить,но походу мы уже почти двумя ногами на Евро — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 7, 2019

Наші вболівальники – не менші красені, ніж гравці. "Відчуття, ніби грали у Львові".

Хочеться стоячі і довго аплодувати нашим вболівальникам Таке відчуття, що наша Збірна грала вдома у Львові

І були і "Слава Україні !", і "Слава нації !", і "хутін - пуйло" та "Червона рута"

І подивіться лише усі на цю красу #Литва #Україна #EURO2020 pic.twitter.com/KRA4XxzDrv — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) September 7, 2019

"Дивлюсь зараз футбол, зауважте саме футбол від нашої збірної України!". Як же добре усвідомлювати, що ми все ще здатні показувати футбол, а не вільну боротьбу чи Кубок світу з мук і терпіння".

Дивлюсь зараз футбол, зауважте саме футбол від нашої збірної України!

Трибуни литовського стадіону око радують, таке відчуття що збірна України грає вдома, весь стадіон в наших прапорах, та вболівальниках!!!

Доречі, рахунок поки 0:2 на нашу користь!!! — Позивний Колим (@sahsa5555555551) September 7, 2019

Забити нам зміг лише Люксембург! Україна виграла 4 з останніх 6-и матчів з різницею 11:1. Якби не клятий розгром у Словаччині, до слова, команда Шевченка зараз мала б 16-матчеву серію без поразок, ех!

Збірна України продовжила серію без поразок до 6 матчів, переможну – до 4 зустрічей pic.twitter.com/U8Y6V84Bp4 — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) September 8, 2019

Приємно, що лідер київського Динамо Віктор Циганков, який вийшов у другому таймі, подякував за підтримку вболівальникам, що створили домашню атмосферу, українською мовою.

Малиновський у збірній як результативна машина, яку не спинити: 5 очок за останні 4 матчі, ящо рахувати голи та асисти.

В останніх 4 матчах за збірну України Руслан Малиновський набрав 5 очок за системою гол+пас pic.twitter.com/16sFS0TFcx — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) September 7, 2019

Банер "Дніпро має жити" на трибунах стадіону у Вільнюсі.

Наставник збірної України вважає звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, важливішою подією. Дійсно, повага і подяка.