Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

Україна – Нігерія

10 вересня, 21:30, Дніпро, стадіон Дніпро-Арена

Головний арбітр: Паоло Валері (Італія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна України заповнить календарну паузу між офіційними матчами відбору до Євро-2020 спарингом з третім колективом Африки за підсумками останнього КАН. "Синьо-жовті" повертаються на Дніпро-Арену після тривалої перерви. Важко повірити, але від фантастичного м'яча Сергія Назаренка у ворота англійців минуло цілих десять (!) років. У тому пам'ятному для нашої команди поєдинку взяли участь, зокрема, нишній головний тренер Андрій Шевченко, його помічник Олександр Шовковський, а також тоді ще молодий та перспективний Ярмоленко.

Україна – Нігерія: прогноз на товариський матч

Дніпро, яке можна назвати справжньою фортецею збірної (дві перемоги та одна нічия), небезпідставно розраховує на футбольне свято. Перед зустріччю з Нігерією підопічні Шеви видали чотири перемоги поспіль, суттєво наблизившись до своєї пріоритетної цілі – континентальної першості 2020. У литовському Вільнюсі "синьо-жовті" потішили не стільки розгромним рахунком, як переконливою грою з власним почерком та ідеологією. Україна спокійно контролювала все, що відбувалось на полі, класно комбінувала і надійно захищалась. Фактично, вперше за останні декілька років ми побачили команду, яка не змушує тягнутись до валідолу, хоча б у матчі проти нижчого за класом суперника.

І ось на фоні загального піднесення після розбитих литовців – Нігерія. Екзотичний, але потужний африканський варіант з'явився невипадково, зазначив Андрій Шевченко ще у Вільнюсі: "Ця дата – не день товариських матчів, тож знайти європейського суперника було дуже складно. Відтак, Українська асоціація вирішила зіграти з африканською командою, призером Кубка Африки. Це буде цікаво".

А цікаво буде, насамперед, тому, що "суперорли" навряд чи стануть хлопчиками для биття, як це трапилось з підопічними Вальдаса Урбонаса. Навіть попри значні кадрові втрати німецький фахівець Гернот Рор привіз у Дніпро симпатичний колектив, якому до снаги нав'язати боротьбу будь-якій команді планети. Нігерія пристойно виступила на КАН-2019, вигравши бронзові медалі, хоча мала усі шанси позмагатись за головний трофей турніру. Злим генієм для "африканських бразильців" виявився зірковий партнер Олександра Зінченка по Ман Сіті, Ріяд Марез. Саме гол останнього у півфіналі на 5-й компенсованій хвилині до основного часу зупинив нігерійців за крок від мрії.

Super eagles of Nigeria: We will beat Algeria 4-0 to advance to the final and win #TotalAFCON2019



Mahrez: Hold my beerpic.twitter.com/N53h3WE4SG