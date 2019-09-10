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Марлос эффектно забил Лунину на тренировке сборной Украины

10:57 136 Читати українською
Марлос эффектно забил Лунину на тренировке сборной Украины
Марлос / УАФ

Андрей Лунин во время открытой тренировки не смог справиться с дальним ударом Марлоса.

Сборная Украины накануне товарищеского матча с Нигерией провела открытую тренировку на Днепр-Арене, которая собрала рекордные 7 тысяч зрителей.

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Даже здесь болельщики стали свидетелями невероятного гола. Марлос издали пробил по воротам Андрея Лунина, и мяч от штанги залетел в сетку ворот. Голкипер Вальядолида даже не пошевелился.

Матч Украина – Нигерия состоится сегодня, 10 сентября, в 21:20.

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Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
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