Марлос эффектно забил Лунину на тренировке сборной Украины

Андрей Лунин во время открытой тренировки не смог справиться с дальним ударом Марлоса.

Сборная Украины накануне товарищеского матча с Нигерией провела открытую тренировку на Днепр-Арене, которая собрала рекордные 7 тысяч зрителей.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

Даже здесь болельщики стали свидетелями невероятного гола. Марлос издали пробил по воротам Андрея Лунина, и мяч от штанги залетел в сетку ворот. Голкипер Вальядолида даже не пошевелился.

Матч Украина – Нигерия состоится сегодня, 10 сентября, в 21:20.

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина