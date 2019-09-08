Марлос – найкращий гравець Шахтаря в серпні

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Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над ЛитвоюЄвро-2020 — 17:16 2288
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