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Марлос – найкращий гравець Шахтаря в серпні

18:41 269 Читать на русском
Марлос – найкращий гравець Шахтаря в серпні
Марлос / Фото ФК Шахтар

Вболівальники донецького клубу визначились, хто зробив найбільший внесок у перемоги команди за підсумками минулого місяця.

Хавбек Шахтаря Марлос визнаний найкращим гравцем "гірників" у серпні за підсумками голосування вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На другій сходинці розташувався Тайсон, який ніяк не може оговтатись від зірваного трансферу в Серію А. Замкнув трійку 19-річний бразильський форвард Тете.

В серпні Марлос провів 4 поєдинки за Шахтар, в яких зумів відзначитись трьома голами та двома асистами.

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Теги
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