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Марлос – лучший игрок Шахтера в августе

18:41 37 Читати українською
Марлос – лучший игрок Шахтера в августе
Марлос / Фото ФК Шахтер

Болельщики донецкого клуба определились, кто внес наибольший вклад в победы команды по итогам прошлого месяца.

Хавбек Шахтера Марлос признан лучшим игроком "горняков" в августе по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

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На второй строчке расположился Тайсон, который никак не может оправиться от сорванного трансфера в Серию А. Замкнул тройку 19-летний бразильский форвард Тете.

В августе Марлос провел 4 поединка за Шахтер, в которых сумел отличиться тремя голами и двумя ассистами.

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