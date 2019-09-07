"Тайсон охолоне", – Палкін прокоментував ситуацію з трансфером бразильця

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, чому "гірники" не продали хавбека Тайсона до Роми та Мілана.

"Пропозиції були, але вони нас не задовольнили. Може бути, для якогось клубу це хороші пропозиції, але не для нас. Я вже говорив, якби він був на кілька років молодшим – він коштував би всі 150 мільйонів євро. Футболіст опинився в списку найшвидших ривків ЛЧ02018/19. Це маленький показник того, що це за гравець.

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Клуби, які ним цікавилися, ті ж Рома та Мілан, знають його. Упевнений, у них є кошти, щоб заплатити ту суму, яку ми хочемо.

Будь-який футболіст, отримавши такі пропозиції, не витримав би, незалежно від запропонованої ціни. У нього є бажання спробувати себе там. Але є і бажання клубу. Тут багато сторін, не тільки футболіст. Тайсон був незадоволений, його можна зрозуміти, ніхто його не критикує. Пройдуть дні, він охолоне. Це нормальний процес, нічому дивуватися", – сказав Палкін програмі Футбол NEWS.

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