"У мене хороші спогади, пов'язані з Барселоною. Нам вдалося фінішувати другими, я грав у Лізі чемпіонів і в фіналі Кубка Іспанії. Це було чудово.

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Моїм тренером на той час був Луїс Енріке. Це було ще одне сильне враження, яке запам'яталося. Він чесна людина, справжня, яка багато чому вас вчить. Коли я приїхав, у мене був ген з Бразилії. І він сказав мені: "Марлон, послухай, тут, в Барсі, ми граємо трохи швидше, тобі потрібно змінити ритм й інші бразильські звички. І ти повинен добре розуміти лінію оборони". Його порада була мені у нагоді. Він та Де Дзербі – ті, хто найбільше вплинув на мене.

Так, я був в одній роздягальні з Мессі. Він ніжний, милий, тихий і стриманий. Я бачив, що він чудовий на полі, але він чудовий і поза полем. Він знає, як приймати людей, як спілкуватися з ними... Крім цього особливого таланту, у нього є ще й величезний талант, як особистості", – резюмував Марлон у коментарі AS.

Нагадаємо, Марлон приєднався до Барселони у липні 2017 року і покинув її через рік, перейшовши у Сассуоло.

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