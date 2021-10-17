"У меня хорошие воспоминания, связанные с Барселоной. Нам удалось финишировать вторыми, я играл в Лиге чемпионов и в финале Кубка Испании. Это было замечательно.

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Моим тренером в то время был Луис Энрике. Это было еще одно сильное впечатление, которое запомнилось. Он честный человек, настоящий, который многому вас учит. Когда я приехал, у меня был ген из Бразилии. И он сказал мне: "Марлон, послушай, здесь, в Барсе, мы играем несколько быстрее, тебе нужно изменить ритм и другие бразильские привычки. И ты должен хорошо понимать линию обороны". Его совет мне пригодился. Он и Де Дзерби – те, кто больше всего оказал влияние на меня..

Да, я был в одной раздевалке с Месси. Он нежный, милый, тихий и сдержанный. Я видел, что он великолепен на поле, но он великолепен и вне поля. Он знает, как принимать людей, как общаться с ними… Помимо этого особого таланта, у него есть еще и огромный талант, как личности", – резюмировал Марлон в комментарии AS.

Напомним, Марлон присоединился к Барселоне в июле 2017 года и покинул ее через год, перейдя в Сассуоло.

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