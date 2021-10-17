"У Реала чудова історія, але сьогодні він переживає період реформ, як і інші великі клуби на кшталт Ювентуса, Барселони тощо. Але у будь-який момент він повернеться до того, яким був два-три роки тому.

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Чи турбує мене хтось конкретний у команді? Бензема – фантастичний виконавець, але також є Жуніор Вінісіус, Лука Модріч, Тоні Кроос... Там є чудові гравці – з ними не можна осоромитися.

До речі, в молодості я міг опинитися в Мадриді. Реал контактував зі мною, а потім все зупинилось. Тоді з'явилась Барселона, а коли я підписав з нею контракт, на горизоні знову виник Реал. Проте я вирішив поїхати до "блаугранас", тому що я людина слова і сказав їм "так". Для мене було честю у такому молодому віці мати можливість обирати між Реалом та Барселоною.

Чи шкодував я коли-небудь, що не підписав контракт з "вершковими"? Хороше питання! Я, зазвичай, ні про що не шкодую. У житті іноді можна бути більш раціональним і менш емоційним. Коли ви піддаєтеся емоціями – іноді поспішаєте. У цьому випадку я міг би бути трохи раціональнішим.

Якого матчу я очікую у вівторок проти Реала? Сказати, що ми можемо перемогти Мадрид, дуже ризиковано. Вони все ще чудова команда, але я думаю, що ми можемо провести хорошу гру. Ми впевнені, що зробимо все можливе", – сказав Марлон у коментарі AS.

Нагадаємо, домашній поєдинок проти Реала Шахтар проведе 19 жовтня, початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів Реал у турнірній таблиці групи D Ліги чемпіонів посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 3 очки, Шахтар з 1 балом йде останнім.

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