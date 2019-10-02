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Маркізіо вирішив завершити кар'єру, – GdS

16:32 286 Читать на русском
Маркізіо вирішив завершити кар'єру, – GdS
Клаудіо Маркізіо / ФК Ювентус

Екс-гравець збірної Італії Клаудіо Маркізіо вирішив повісити бутси на цвях – футболіста замучили травми.

Колишній півзахисник Ювентуса Клаудіо Маркізіо, який перебуває у статусі вільного агента, 3 жовтня проведе прес-конференцію на стадіоні Ювентус Стедіум у Турині, на якій розповість про своє майбутнє, повідомляє Gazzetta dello Sport. Очікується що гравець через проблеми зі здоров’ям оголосить про завершння кар’єри.

Маркізіо: Ювентус завжди був моєю родиною

Останнім клубом Маркізіо був російський Зеніт, який він покинув минулого літа. Після цього були чутки про можливе повернення у Ювентус, а також про переговори з Брешією, бразильським Фламенго і китайськими клубами.

Ряд італійських ЗМІ стверджує, що 33-річний вихованець "б’янконері", який захищав кольори Ювентуса з 2006 по 2018 роки, приєднається до туринської команди і отримає посаду у клубній структурі.

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Італія Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо Ювентус Ювентус Брешія Брешія Зеніт Зеніт Фламенго Фламенго Ювентус Стедіум
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