Маркізіо вирішив завершити кар'єру, – GdS

Екс-гравець збірної Італії Клаудіо Маркізіо вирішив повісити бутси на цвях – футболіста замучили травми.

Колишній півзахисник Ювентуса Клаудіо Маркізіо, який перебуває у статусі вільного агента, 3 жовтня проведе прес-конференцію на стадіоні Ювентус Стедіум у Турині, на якій розповість про своє майбутнє, повідомляє Gazzetta dello Sport. Очікується що гравець через проблеми зі здоров’ям оголосить про завершння кар’єри.

Маркізіо: Ювентус завжди був моєю родиною

Останнім клубом Маркізіо був російський Зеніт, який він покинув минулого літа. Після цього були чутки про можливе повернення у Ювентус, а також про переговори з Брешією, бразильським Фламенго і китайськими клубами.

Ряд італійських ЗМІ стверджує, що 33-річний вихованець "б’янконері", який захищав кольори Ювентуса з 2006 по 2018 роки, приєднається до туринської команди і отримає посаду у клубній структурі.

Ліга чемпіонів: Ювентус розгромив Байєр, ПСЖ переграв Галатасарай, Атлетіко взяв Москву