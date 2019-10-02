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Маркизио решил завершить карьеру, – GdS

16:32 24 Читати українською
Маркизио решил завершить карьеру, – GdS
Клаудио Маркизио / ФК Ювентус

Экс-игрок сборной Италии Клаудио Маркизио решил повесить бутсы на гвоздь – футболиста замучили травмы.

Бывший полузащитник Ювентуса Клаудио Маркизио, который находится в статусе свободного агента, 3 октября проведет пресс-конференцию на стадионе Ювентус Стэдиум в Турине, на которой расскажет о своем будущем, сообщает Gazzetta dello Sport. Ожидается, что игрок из-за проблем со здоровьем объявит о завершении карьеры.

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Последним клубом Маркизио был российский Зенит, который он покинул летом. После этого были слухи о возможном возвращении в Ювентус, а также о переговорах с Брешией, бразильским Фламенго и китайскими клубами.

Ряд итальянских СМИ утверждает, что 33-летний воспитанник "бьянконери", который защищал цвета Ювентуса с 2006 по 2018 годы, присоединится к туринской команде и получит должность в клубной структуре.

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Италия Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Ювентус Ювентус Брешия Брешия Зенит Зенит Фламенго Фламенго Ювентус Стедіум
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