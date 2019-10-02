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Ліга чемпіонів: Ювентус розгромив Байєр, ПСЖ переграв Галатасарай, Атлетіко взяв Москву

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Ліга чемпіонів: Ювентус розгромив Байєр, ПСЖ переграв Галатасарай, Атлетіко взяв Москву
Локомотив – Атлетіко / ФК Атлетіко

Завершилися ще 4 поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, перемоги здобули Парі Сен-Жермен, Црвена Звезда, мадридський Атлетіко та Ювентус.

63’ Мілош Вуліч
87’ Неманья Мілуновіч
90’ Річмонд Боак'є
 
Рубен Семеду 37’
Яссін Бензіа 58’
37’ Рубен Семеду
58’ Яссін Бензіа
63’ Мілош Вуліч
87’ Неманья Мілуновіч
90’ Річмонд Боак'є

Ліга чемпіонів, груповий етап

Група А

Галатасарай – ПСЖ – 0:1

Гол: Ікарді, 52

Група B

Црвена Звезда – Олімпіакос – 3:1

Голи: Вуліч, 63, Мілуновіч, 87, Боак'є, 90 – Р. Семеду, 37

Вилучення: Бензіа, 58 (О, друга жовта картка)

Група D

Локомотив Москва – Атлетіко – 0:2

Голи: Феліш, 48, Партей, 58

Ювентус – Байєр – 3:0

Голи: Ігуаїн, 17, Бернардескі, 62, Роналду, 89

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Парі Сен-Жермен для тріумфу на турецькій землі вистачило й одного забитого м'яча. На 52-й хвилині Сарабія після класної комбінації парижан вивів Мауро Ікарді фактично на порожні ворота, а аргентинець не промахнувся. Мінімальна перемога над Галатасараєм дозволила ПСЖ відірватися на 4 очки на чолі турнірки квартету A.

Тим часом у Белграді місцева Црвена Звезда в більшості здійснила камбек. Олімпіакос повів у рахунку в першому таймі, коли Рубен Семеду скористався пасом Масураса. Відігралися серби за 5 хвилині після вилучення Бензіа – забив Мілош Вуліч. А під завісу матчу показав себе у всій красі Марко Марін. Німець спочатку точно навісив із кутового на голову Неманьї Мілуновіча, а потім допоміг забити Річмонду Боак'є.

Прогнозовані перемоги в групі D здобули тамтешні фаворити. Мадридський Атлетіко в другому таймі дотиснув московський Локомотив на виїзді. На 48-й хвилині Жоау Феліш із другої спроби переграв Гільєрме в ближньому куті. А ще за 10 хвилин Томас Партей влучно замкнув простріл Дієго Кости.

А в Турині Юве легко розгромив леверкузенський Байєр. На 17-й хвилині Гонсало Ігуаїн скористався помилкою оборони й ударом із лінії штрафного майданчика поцілив у нижній кут. У другому ж таймі Федеріко Бернардескі влучним ударом із меж карної зони завершив затяжну атаку "Старої синьйори", а Кріштіану Роналду під кінець поєдинку реалізував вихід віч-на-віч із Градецкі. Асист до свого активу записав Дибала.

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