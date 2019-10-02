Ліга чемпіонів: Ювентус розгромив Байєр, ПСЖ переграв Галатасарай, Атлетіко взяв Москву

Завершилися ще 4 поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, перемоги здобули Парі Сен-Жермен, Црвена Звезда, мадридський Атлетіко та Ювентус.

Ліга чемпіонів, груповий етап

Група А

Галатасарай – ПСЖ – 0:1

Гол: Ікарді, 52

Група B

Црвена Звезда – Олімпіакос – 3:1

Голи: Вуліч, 63, Мілуновіч, 87, Боак'є, 90 – Р. Семеду, 37

Вилучення: Бензіа, 58 (О, друга жовта картка)

Група D

Локомотив Москва – Атлетіко – 0:2

Голи: Феліш, 48, Партей, 58

Ювентус – Байєр – 3:0

Голи: Ігуаїн, 17, Бернардескі, 62, Роналду, 89

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Парі Сен-Жермен для тріумфу на турецькій землі вистачило й одного забитого м'яча. На 52-й хвилині Сарабія після класної комбінації парижан вивів Мауро Ікарді фактично на порожні ворота, а аргентинець не промахнувся. Мінімальна перемога над Галатасараєм дозволила ПСЖ відірватися на 4 очки на чолі турнірки квартету A.

Тим часом у Белграді місцева Црвена Звезда в більшості здійснила камбек. Олімпіакос повів у рахунку в першому таймі, коли Рубен Семеду скористався пасом Масураса. Відігралися серби за 5 хвилині після вилучення Бензіа – забив Мілош Вуліч. А під завісу матчу показав себе у всій красі Марко Марін. Німець спочатку точно навісив із кутового на голову Неманьї Мілуновіча, а потім допоміг забити Річмонду Боак'є.

Прогнозовані перемоги в групі D здобули тамтешні фаворити. Мадридський Атлетіко в другому таймі дотиснув московський Локомотив на виїзді. На 48-й хвилині Жоау Феліш із другої спроби переграв Гільєрме в ближньому куті. А ще за 10 хвилин Томас Партей влучно замкнув простріл Дієго Кости.

А в Турині Юве легко розгромив леверкузенський Байєр. На 17-й хвилині Гонсало Ігуаїн скористався помилкою оборони й ударом із лінії штрафного майданчика поцілив у нижній кут. У другому ж таймі Федеріко Бернардескі влучним ударом із меж карної зони завершив затяжну атаку "Старої синьйори", а Кріштіану Роналду під кінець поєдинку реалізував вихід віч-на-віч із Градецкі. Асист до свого активу записав Дибала.

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