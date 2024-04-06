"Ми ніяк не можемо позбавити гравців переживання за результат. Що ми не робили б, як їх не налаштовували б… Прагнемо, щоб вони забули про результат, а думали тільки про хорошу гру. На жаль, наразі не виходить.

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Моментами було доволі непогано, але я хочу бачити більш солідний футбол, адже ми робимо багато помилок у простих ситуаціях. На тренуваннях наче все добре, а тільки виходять на гру і припускаються дитячих помилок. Ми грали проти хорошої команди, результат 3:1 відповідає тому, що відбувалося на полі. Попереду в нас два ключові матчі, тому маємо за цей тиждень додати. Також хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли і нас підтримували попри те, що ми програвали 0:1. Це дуже важливо для нас – я їм дуже вдячний.

Дебют Фетька? Олександр зіграв непогано, можливо, ще залишився б на полі, але він зазнав невеликого ушкодження. Він відчув, що означає грати у Першій лізі під тиском. Як для дебюту, я задоволений.

Те, що ми здобули дев’ять очок у трьох матчах – це добре. Однак гравці не можуть позбутися надмірної відповідальності за результат, а просто думати, як грати. Ми забили хороші м’ячі. Я не кажу, що ми в кожній атаці маємо забивати, але такі невимушені помилки робити не варто. Я поки не задоволений якістю гри. У цьому плані треба додавати і вже шукати виконавців", – цитує Маркевича прес-служба Карпат.

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