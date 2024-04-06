"Мы никак не можем избавить игроков от переживания за результат. Что мы не делали бы, как их не настраивали бы... Стремимся, чтобы они забыли о результате, а думали только о хорошей игре. К сожалению, пока не получается.

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Моментами было довольно неплохо, но я хочу видеть более солидный футбол, ведь мы делаем много ошибок в простых ситуациях. На тренировках вроде все хорошо, а только выходят на игру и допускают детские ошибки. Мы играли против хорошей команды, результат 3:1 соответствует тому, что происходило на поле. Впереди у нас два ключевых матча, поэтому должны за эту неделю добавить. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли и нас поддерживали, несмотря на то, что мы проигрывали 0:1. Это очень важно для нас – я им очень благодарен.

Дебют Фетько? Александр сыграл неплохо, возможно, еще остался бы на поле, но он получил небольшое повреждение. Он почувствовал, что значит играть в Первой лиге под давлением. Как для дебюта, я доволен.

То, что мы получили девять очков в трех матчах – это хорошо. Однако игроки не могут избавиться от чрезмерной ответственности за результат, а просто думать, как играть. Мы забили хорошие мячи. Я не говорю, что мы в каждой атаке должны забивать, но такие невынужденные ошибки делать не стоит. Я пока не доволен качеством игры. В этом плане надо добавлять и уже искать исполнителей", – цитирует Маркевича пресс-служба Карпат.

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