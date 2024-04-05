Грицюк помер у четвер, 4 квітня, у віці 67 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник прес-служби Карпат Юрій Назаркевич.

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"Сумна новина надійшла 4 квітня для шанувальників львівського футболу… На 67-му році життя не стало колишнього президента ПФК Карпати Ярослава Васильовича Грицюка... У 1998-1999 роках Ярослав Грицюк очолював карпатівський клуб, перебуваючи на посаді генерального директора українсько-канадського СП Галев Ltd, яке було засновником ПФК Карпати. За цей період команда вписала яскраві сторінки у своїй історії, здобувши бронзові медалі Чемпіонату України-1997/98 та вийшовши до фіналу Кубка України-1998/99.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічная пам’ять", – написав Назаркевич.

У 1999 році Грицюк залишив посаду президента Карпат – на його місце прийшов Петро Димінський.

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