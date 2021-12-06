"Складно сказати, втратили ми два очки чи заробили одне. Дуже багато факторів необхідно враховувати під час аналізу цієї гри. Але, безумовно, не можна сказати, що ми задоволені одним очком, ведучи під час гри 2:0.

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Але враховуючи погодні умови і те, що нам не вистачає фізичної сили, ми повинні бути задоволеними. Ми не поступилися у боротьбі, але все ж у певних моментах не витримали тиску Десни.

Це вже не перша гра, коли Маріуполь добре розпочинає гру, але наприкінці здає. Підводить психологія. Впевненість у власних силах... Ми працюємо над цим компонентом. Але все одразу вийти не може. Проте прогрес є. Якщо порівняти наші ігри 2-місячної давнини і сьогодні, то є різниця. Ми стали міцнішими у плані психології як команда, так і окремі футболісти.

Влинув і ​​стан газону. Поле було тяжким. Попри це ми намагалися грати конструктивно. У певних моментах це вдавалося, але не завжди. Сьогодні доводилося грати простіше", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, азовці у матчі з Десною перемагали по ходу матчу 2:0, однак згодом пропустили тричі і лише на останній хвилині вирвали нічию.

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