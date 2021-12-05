Десна приймала Маріуполь в рамках 17-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.

Претендент на єврокубки зустрічався з аутсайдером турніру, що пророкувало для Десни легку прогулянку, але гості мали свої плани.

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Суперники подарували глядачам справжню феєрію з 6-ма голами. Героєм зустрічі став Олексій Кащук, який своїм хет-триком відповів на три м'ячі господарів. У підсумку – нічия.

Після 17-ти турів УПЛ Десна розташувалась на 7-й сходинці, Маріуполь залишився останнім.

Десна розписала нічию з Маріуполем у перестрілці з шістьма голами та незабитим пенальті – Кащук оформив хет-трик