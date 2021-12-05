Десна – Маріуполь – 3:3 – відео голів та огляд матчу
22:22 - Читать на русском
Десна приймала Маріуполь в рамках 17-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.
51’ Леван Арвеладзе
57’ Владлен Юрченко
80’ Вікентій Волошин
Олексій Кащук 29’
Олексій Кащук 48’
Олексій Кащук 90+1’
29’ Олексій Кащук
48’ Олексій Кащук
51’ Леван Арвеладзе
57’ Владлен Юрченко
80’ Вікентій Волошин
90+1’ Олексій Кащук
Претендент на єврокубки зустрічався з аутсайдером турніру, що пророкувало для Десни легку прогулянку, але гості мали свої плани.
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Суперники подарували глядачам справжню феєрію з 6-ма голами. Героєм зустрічі став Олексій Кащук, який своїм хет-триком відповів на три м'ячі господарів. У підсумку – нічия.
Після 17-ти турів УПЛ Десна розташувалась на 7-й сходинці, Маріуполь залишився останнім.
Десна розписала нічию з Маріуполем у перестрілці з шістьма голами та незабитим пенальті – Кащук оформив хет-трик
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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