"Сложно сказать, потеряли мы два очка или заработали одно. Очень много факторов необходимо учитывать при анализе этой игры. Но, безусловно, нельзя сказать, что мы удовлетворены одним очком, ведя во время игры 2:0.

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Но учитывая погодные условия и то, что нам не хватает физической силы, мы должны быть удовлетворены. Мы не уступили в борьбе, но все же в определенных моментах не выдержали давления Десны.

Это уже не первая игра, когда Мариуполь хорошо начинает игру, но в конце сдает. Подводит психология. Уверенность в своих силах... Мы работаем над этим компонентом. Но все сразу получиться не может. Однако прогресс есть. Если сравнить наши игры 2-месячной давности и сегодня, то есть разница. Мы стали крепче в плане психологии как команда, так и отдельные футболисты.

Повлияло и состояние газона. Поле было тяжелым. Несмотря на это, мы пытались играть конструктивно. В некоторых моментах это удавалось, но не всегда. Сегодня приходилось играть попроще", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, азовцы в матче с Десной побеждали по ходу матча 2:0, однако впоследствии пропустили трижды и лишь на последней минуте вырвали ничью.

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