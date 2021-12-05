Маріуполь підходив до виїзного поєдинку проти Десни в статусі найслабшої команди чемпіонату, тримаючись на дні таблиці з відставанням у три очки від зони перехідних матчів. Ще одну поразку підопічні Остапа Маркевича просто не могли собі дозволити. Чернігівці, своєю чергою, мали можливість здобути другу поспіль перемогу й наблизитись до топ-5 на відстань п'яти залікових балів.

Гості розпочали зустріч краще, ледь не відкривши рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок прострілу на Холода. Артем випередив Литовку, але влучити у площину воріт не зміг. На 13-й же азовці стали вимагати пенальті за заблокований удар Очеретька, натякаючи на гру рукою. Арбітр нічого в тому епізоді не побачив, а Десна на 28-й хвилині огризнулася небезпечним кутовим. Селін замкнув подачу, однак м'яч пройшов поруч з лівою стійкою.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Вже через хвилин Маріуполь вийшов уперед внаслідок проникної передачі від Драмбаєва й удару Кащука з меж карного майданчика в правий нижній кут. 0:1! Одразу за цим підопічні Остапа Маркевича могли й другий гол забити: на 31-й Топалов з гострого кута не зміг прошити Литовку, на 32-й Мампассі пробив після прострілу з лівого флангу повз стійку, а на 34-й Топалов завдав удар з лету метрів з восьми – над поперечкою!

Поступово Десні вдалося відвести гру від власних воріт. На перерву команди відправились за мінміальної переваги Маріуполя, однак всього через дві хвилини після відновлення гри гості таки забили другий гол! Азовці заробили пенальті за фол Безбородька, а Кащук впевнено реалізував вирок – 0:2! Це вже була вагома заявка на перемогу.

Втім, Десна швидко прокинулася. І не просто прокинулася, а влаштувала стрімкий камбек. На 51-й хвилині Юрченко виконав м'який навіс з правого кута штрафного, а Арвеладзе замкнув – 1:2! На 57-й же Юрченко додав до асисту гол, отримавши скидку й потужно пробивши з дистанції. 2:2! Щоправда, між цими епізодами добивати господарів міг Холод, який замикав простріл ударом з лінії воротарського. Вище воріт! Болбат відповів чимось схожим на 63-й хвилині.

На 75-й хвилині сіверяни заробили пенальті. Здавалося, що це кінець, однак Будківський влучив у стійку! Втім, всього через п'ять хвилин Десна добилася свого. Спрацювали заміни Рябоконя: на 78-й хвилині він випустив Волошина й Шевцова, а на 80-й Вікентій прийняй пас від Іллі на лівий кут штрафного й вистрілив з розвороту в дальній кут – 3:2! Здавалося, що це перемога, але на 90+1-й хвилині Кащук шокував місцеву публіку, замкнувши скидку від Стасюка після подачі Драмбаєва – 3:3!

Цей гол виявився останнім у зустрічі.