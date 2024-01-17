"Я такого не чув. Зараз команда збирається і ми будемо готуватись до першого збору, який пройде у Львові з 22 січня по 9 лютого. Де проводити другий збір – будемо вже вирішувати. Це все, що я зараз можу сказати.

Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення тренувального збору, – ЗМІ

Якщо клубам УПЛ можна їхати на закордонні збори, то чим Перша ліга гірша? Я сподіваюсь, що у нас тверезі політики, принаймні до сьогоднішнього дня я у цьому не сумнівався. Поки що я нічого не знаю.

Інцидент у Кривбасі з неповерненням двох працівників? Це справа Кривбаса, тому я не хочу коментувати те, що не стосується мого клубу. Це лише двоє людей, а у нас у країні уже стільки їх повиїжджало за липовими довідками. Від цього нікуди не дінешся, в такий час ми живемо", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про відмову випустити Карпати на тренувальний збір у Іспанію. Повідомлялось, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищого дивізіону.

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