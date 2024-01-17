Главный тренер "львов" Мирон Маркевич отреагировал на информацию об отсутствии разрешения от Минмолодежьспорта отправиться на зимний сбор в Испанию.

"Я такого не слышал. Сейчас команда собирается и мы будем готовиться к первому сбору, который пройдет во Львове с 22 января по 9 февраля. Где проводить второй сбор – будем уже решать. Это все, что я сейчас могу сказать.

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Если клубам УПЛ можно ехать на зарубежные сборы, то чем Первая лига хуже? Я надеюсь, что у нас трезвые политики, по крайней мере до сегодняшнего дня я в этом не сомневался. Пока я ничего не знаю.

Инцидент в Кривбассе с невозвращением двух работников? Это дело Кривбасса, поэтому я не хочу комментировать то, что не касается моего клуба. Это только два человека, а у нас в стране уже столько их выехало по липовым справкам. От этого никуда не денешься, в такое время мы живем", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об отказе выпустить Карпаты на тренировочный сбор в Испанию. Сообщалось, что получить такое разрешение могут только команды высшего дивизиона.

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