Маркевич прокоментував чутки про інтерес до гравців збірної України, озвучивши трансферні плани Карпат
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич назвав проблемну позицію "левів", на яку клуб шукає підсилення.
"Ми цікавимося багатьма футболістами. Гуцуляк і Швед також входять у сферу інтересів Карпат, але нічого конкретного поки що сказати не можу. Ми ще не визначились, кого будемо підписувати.
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Гладкий? Ми шукаємо зараз форвардів, але кандидатуру Гладкого не розглядали і не розглядаємо.
Чи є вже хтось на приміті? Ну, що ви мене допитуєте? Я розумію, що у вас, журналістів, така робота, але ви вже понаписували, що Карпати в Прем'єр-лігу вийшли, а ми Епіцентру 2:3 програли. Футболісти, як ті осли – своїми вухами наслухаються хвалебних од, а потім пішки по полю ходять", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, після 15-ти турів Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть першими, набравши 36 очок, і випереджають найближчого конкурента на 10 балів.
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