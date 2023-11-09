"Ми цікавимося багатьма футболістами. Гуцуляк і Швед також входять у сферу інтересів Карпат, але нічого конкретного поки що сказати не можу. Ми ще не визначились, кого будемо підписувати.

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Гладкий? Ми шукаємо зараз форвардів, але кандидатуру Гладкого не розглядали і не розглядаємо.

Чи є вже хтось на приміті? Ну, що ви мене допитуєте? Я розумію, що у вас, журналістів, така робота, але ви вже понаписували, що Карпати в Прем'єр-лігу вийшли, а ми Епіцентру 2:3 програли. Футболісти, як ті осли – своїми вухами наслухаються хвалебних од, а потім пішки по полю ходять", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після 15-ти турів Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть першими, набравши 36 очок, і випереджають найближчого конкурента на 10 балів.

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