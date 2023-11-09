"Мы интересуемся многими футболистами. Гуцуляк и Швед также входят в сферу интересов Карпат, но ничего конкретного пока сказать не могу. Мы еще не определились, кого будем подписывать.

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Гладкий? Мы ищем сейчас форвардов, но кандидатуру Гладкого не рассматривали и не рассматриваем.

Есть ли уже кто-то на примете? Ну, что вы меня допрашиваете? Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа, но вы уже понаписывали, что Карпаты в Премьер-лигу вышли, а мы Эпицентру 2:3 проиграли. Футболисты, как те ослы – своими ушами наслушаются хвалебных од, а потом пешком по полю ходят", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, после 15-ти туров Карпаты в турнирной таблице группы А Первой лиги идут первыми, набрав 36 очков, и опережают ближайшего конкурента на 10 баллов.

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