Львівський клуб працює над поверненням Мар'яна Шведа, стверджує Telegram-канал Бий-біжи. Карпати відкриті до абсолютно різних варіантів у переговорах з Шахтарем – зимове вікно або літнє, оренда або повноцінний викуп.

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Свого часу Швед забив 23 голи у 55 матчах за Карпати. Форвард мав кілька невдалих спроб закріпитися у Європі, а рік тому приєднався до Шахтаря. 26-річного нападника переслідують травми, через які він у нинішньому сезоні награв усього 42 хвилини і не відзначався результативними діями.

Ще одне потенційне суперповернення для Карпат – Олексій Гуцуляк, про якого інформує ТаТоТаке. Контракт універсального хавбека/нападника зі СК Дніпро-1 завершується вже найближчого літа. У нинішньому сезоні 25-річний Гуцуляк провів 17 матчів, оформивши 4 голи та 2 асисти.

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