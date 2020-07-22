Маркевич порадив лідерам Динамо "тікати" за кордон

"Є футболісти, які відповідають рівню Динамо – Вербіч, Циганков, Миколенко. Але три людини не можуть грати у футбол. Треба мати двадцять рівноцінних гравців, а не три-чотири.

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Я думаю, треба іти всім футболістам, на яких є попит за кордоном. Тому що вони тут деградують. Просто перетворюються на таку саму посередність як і решта. Є можливість – значить треба йти. В хороші клуби. Не в посередні клуби, а в хороші. Там вони будуть додавати", – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо завершило поточний сезон УПЛ на другій сходинці, яка дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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