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Маркевич порадив лідерам Динамо "тікати" за кордон

06:30 - Читать на русском
Маркевич порадив лідерам Динамо "тікати" за кордон
Циганков і Миколенко / Сайт Динамо

Колишній тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич не бачить у Динамо перспектив для розвитку гравців.

"Є футболісти, які відповідають рівню Динамо – Вербіч, Циганков, Миколенко. Але три людини не можуть грати у футбол. Треба мати двадцять рівноцінних гравців, а не три-чотири.

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Я думаю, треба іти всім футболістам, на яких є попит за кордоном. Тому що вони тут деградують. Просто перетворюються на таку саму посередність як і решта. Є можливість – значить треба йти. В хороші клуби. Не в посередні клуби, а в хороші. Там вони будуть додавати", – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо завершило поточний сезон УПЛ на другій сходинці, яка дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Динамо Мирон Маркевич Беньямін Беньямін Вербіч Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Віктор Віктор Циганков
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