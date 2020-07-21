"В Динамо повний бардак – найслабша команда в історії": Маркевич вважає, що прихід Скрипника не вирішить проблем

Колишній наставник Дніпра, Металіста і збірної України вважає, що відставка Олексія Михайличенка нічого не змінить для Динамо. На його думку, проблема киян полягає в іншому.

Нагадаємо, матч Колос – Динамо став останнім для Михайличенка на посаді головного тренера "біло-синіх". Кияни програли з рахунком 0:2, але втримали друге місце завдяки нічиїй у поєдинку Зорі та Десни. Ігор Суркіс прийняв рішення про зміну тренера.

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"Яка різниця, який тренер? Там немає команди, слабке керівництво і президент. При чому тут тренери? Основне – немає команди. Будуть міняти тренерів – далі що? Яка різниця, хто буде тренувати? В Динамо потрібно все докорінно змінювати. Не може такого бути, що двадцять років в усьому винні всі, окрім президента клубу. Він явно не тягне.



Там повний бардак. Був винний Хацкевич, тепер Михайличенко. В Динамо зараз немає кому грати, крім 3-4 гравців. Хто бере тих футболістів? Хто брав Соля й інших гравців, які є явно не рівня Динамо? Це найслабша команда в історії київського Динамо. Хто її сформував?!



Припустимо, прийде Віктор Скрипник, він хороший тренер, довів це роботою з Зорею. Якщо Скрипнику дадуть підписати хоча б сім-вісім гравців хорошого рівня, а не щось таке, що не так лежить чи бігає по Європі та шукає, де б ще заробити, то він щось зробить у Динамо.



Якщо ж такого підсилення не буде і він хоче "згоріти" – нехай йде, немає питань. На трьох-чотирьох футболістах вся команда не може виїхати, а президент клубу цього не розуміє, бо він – не футбольна людина", – цитує Маркевича 1927.kiev.ua.

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