Маркевич посоветовал лидерам Динамо "убегать" за границу

"Есть футболисты, которые соответствуют уровню Динамо – Вербич, Цыганков, Миколенко. Но три человека не могут играть в футбол. Надо иметь двадцать равноценных игроков, а не три-четыре.

"В Динамо полный бардак – самая слабая команда в истории": Маркевич считает, что приход Скрипника не решит проблем

Я думаю, надо идти всем футболистам, на которых есть спрос за рубежом. Потому что они здесь деградируют. Просто превращаются в такую же посредственность как и остальные. Есть возможность – значит надо идти. В хорошие клубы. Не в посредственные клубы, а в хорошие. Там они будут прибавлять", – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.

Напомним, Динамо завершило текущий сезон УПЛ на второй строчке, которая дает право на квалификацию Лиги чемпионов.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко