toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ

Маркевич посоветовал лидерам Динамо "убегать" за границу

06:30 - Читати українською
Маркевич посоветовал лидерам Динамо "убегать" за границу
Цыганков и Миколенко / Сайт Динамо

Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич не видит в Динамо перспектив для развития игроков.

"Есть футболисты, которые соответствуют уровню Динамо – Вербич, Цыганков, Миколенко. Но три человека не могут играть в футбол. Надо иметь двадцать равноценных игроков, а не три-четыре.

"В Динамо полный бардак – самая слабая команда в истории": Маркевич считает, что приход Скрипника не решит проблем

Я думаю, надо идти всем футболистам, на которых есть спрос за рубежом. Потому что они здесь деградируют. Просто превращаются в такую же посредственность как и остальные. Есть возможность – значит надо идти. В хорошие клубы. Не в посредственные клубы, а в хорошие. Там они будут прибавлять", – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.

Напомним, Динамо завершило текущий сезон УПЛ на второй строчке, которая дает право на квалификацию Лиги чемпионов.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
Лобода закрыла провальный сезон Динамо откровенным фото на Олимпийском: "Я не в таком виде буду в эфире"
11:48
10847
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирон Маркевич Беньямин Беньямин Вербич Виталий Виталий Миколенко Трансферы Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Парма
20:30
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук