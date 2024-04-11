Перед стартом Євро-2024 з'являється все більше рейтингів з учасниками європейської першості. Цього разу розкрили рівень зарплат наставників національних команд.

Список від Finance Football очолив Гарет Саутгейт, який за роботу в збірній Англії заробляє 5,8 млн євро на рік. У топ-3 потрапили Юліан Нагельсманн (Німеччина, 4, 8 млн) та Роберто Мартінес (Португалія, 4 млн).

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Щодо Сергія Реброва, то наставник збірної України опинився на 14-й сходинці. Головний тренер "синьо-жовтих" заробляє 1,25 млн євро на рік – стільки ж отримує і наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.

Суперники України опинились на протилежних полюсах. Так, Доменіко Тедеско заробляє в збірній Бельгії 1,5 млн євро, Словаччина виплачує Франческо Кальцоні 540 тисяч євро, а наставник Румунії Едвард Йорданеску має одну з найнижчих зарплат турніру – 240 тисяч євро. Нижче лише у Віллі Саньйоля на чолі збірної Грузії – 200 тисяч.

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