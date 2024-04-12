"Ми детально вивчили гру господарів, знали, що їхні дії заточені на атаку, вони часто користуються вертикальними передачами. Тому важливо було зіграти компактно і надійно у підстраховці. З цим завданням підопічні впоралися.

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Лише під завісу поєдинку кияни створили напівмомент, але наш воротар був на висоті. Ми ж своїм шансом скористалися, а якби невдовзі Ян Костенко забив другий гол, то, як кажуть, можна було закрити гру.

Сьогодні на першому плані був результат й, звичайно, дуже задоволені, що повертаємося додому з цінними трьома очками. Подякував хлопцям за гру, хоча є ще над чим працювати", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Карпати з 57-ма очками впевнено лідирують у Чемпіонській групі, випереджаючи Інгулець і Лівий берег на 11 і 12 балів відповідно.

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