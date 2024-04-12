У п'ятницю відбулися 3 матчі Чемпіонської групи Першої ліги України. Звіт про них читайте на Футбол 24.

Перша ліга, Чемпіонська група, 4 тур другого етапу

Полтава – Агробізнес – 2:1

Голи: Одарюк, 52, Щербак, 84 – Волков, 18

Лівий берег – Карпати – 0:1

Гол: Підлепенець, 56

ФСК Маріуполь – Нива Бузова – 0:0

Полтава нарешті здобула першу перемогу в 2024 році. "Містяни" влаштували камбек проти прямого конкурента – Агробізнеса. Підопічні Олександра Чижевського виграли перший завдяки точному удару Волкова, але після перерви розгубили навіть нічию. Гармата Одарюка і замикання стандарту від Щербака все перевернули на користь господарів. Полтава обійшла Агробізнес і вискочила на шосту сходинку таблиці.

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Центральний матч туру, безумовно, був у Київській області – третя команда групи приймала першу. Щоправда, Лівий берег і Карпати не поспішали тішити глядачів голами. Перша половина завершилась глухими нулями. Карпати вирішили виправляти ситуацію вже на 56-й хвилині. "Леви" провели віялову комбінацію, яку Підлепенець завершив чудовим ударом від поперечки.

Команда Маркевича мала подвоювати перевагу, якби Костенко з вбивчої позиції не вліпив у каркас. Втім, Карпати зберегли мінімальну звитягу, не допускають втрат у 2024 році і відірвалися від Лівого берега на 12 очок – вихід львів'ян в УПЛ здається вирішеною справою. Успіху "левів" радіє ще й Інгулець, який має +1 над Лівим берегом і завтра прийматиме Епіцентр.

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