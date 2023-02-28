На шляху до цієї стадії львів'яни здолали Заглембе, Галатасарай та Інтер у серії пенальті. З Міланом було складно з перших хвилин, адже "россонері" активно пресингували та не раз загрожували воротам Герети.

Рух вилетів з Юнацької ліги УЄФА, не витримавши тиск Мілана – красивий гол скасували, "россонері" підтримував Мальдіні

Попри це першим забив Рух, але гол скасували через офсайд. Італійці продовжили тиснути, що дало результат аж на 85 хвилині. Дзеролі після подачі з флангу ударом головою розстріляв кіпера "жовто-чорних". Львів'яни так і не відігрались. Євросезон для них завершено.