Маркевич назвал клуб УПЛ, который может впечатлить во второй части чемпионата
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно клуба, который может стать открытием весенней части УПЛ.
"На какую команду следует обратить внимание весной? На Рух. Очень важно, чтобы и молодежь гармонично интегрировалась в основной состав. Если большинство из них не будет играть, толку никакого не будет. Они должны быть в составе, чтобы своей игрой доказали, что они могут играть на том уровне.
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С точки зрения турнирной ситуации должен решать тренерский штаб, но хочется, чтобы те пацаны поскорее повзрослели. Я возлагаю надежду на них", – отметил Маркевич в интервью Украинскому футболу.
Добавим, что Рух занимает 12 место в УПЛ по итогам первой половины сезона, набрав 14 очков за 14 туров. Рух U-19 не смог выйти в 1/4 Юношеской лиги УЕФА, минимально уступив Милану.
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