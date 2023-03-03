"На какую команду следует обратить внимание весной? На Рух. Очень важно, чтобы и молодежь гармонично интегрировалась в основной состав. Если большинство из них не будет играть, толку никакого не будет. Они должны быть в составе, чтобы своей игрой доказали, что они могут играть на том уровне.

Милан – Рух – 0:1 – видео гола и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

С точки зрения турнирной ситуации должен решать тренерский штаб, но хочется, чтобы те пацаны поскорее повзрослели. Я возлагаю надежду на них", – отметил Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Рух занимает 12 место в УПЛ по итогам первой половины сезона, набрав 14 очков за 14 туров. Рух U-19 не смог выйти в 1/4 Юношеской лиги УЕФА, минимально уступив Милану.

Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, за "россонери" болел Мальдини