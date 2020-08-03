Маріуполь поставив амбітне завдання перед Маркевичем

"Чому попрощались з Бабичем? Якщо говорити формально, то команда за підсумками сезону не досягла ключових показників ефективності. Основний – це вихід у першу шістку. Другий показник – це кваліфікація в Лігу Європи. Це якщо говорити формально.

Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь

Чи були інші претенденти на посаду тренера? Так, було кілька кандидатур. Але у Остапа Маркевича, одного з найпрогресивніших українських тренерів, було дуже цікаве бачення. Воно повністю співпало з нашою концепцією розвитку клубу. Тому ми зробили цей вибір.

Завдання для нового тренера? Наші цілі не змінюються. Це кваліфікація в Лігу Європи", – цитує Саніна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезлну УПЛ Маріуполь фінішував на 8-й сходинці.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи