Мариуполь поставил амбициозную задачу перед Маркевичем

"Почему попрощались с Бабичем? Если говорить формально, то команда по итогам сезона не достигла ключевых показателей эффективности. Основной – это выход в первую шестерку. Второй показатель – это квалификация в Лигу Европы. Это если говорить формально.

Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь

Были ли другие претенденты на должность тренера? Да, было несколько кандидатур. Но у Остапа Маркевича, одного из самых прогрессивных украинских тренеров, было очень интересное видение. Оно полностью совпало с нашей концепцией развития клуба. Поэтому мы сделали этот выбор.

Задания для нового тренера? Наши цели не меняются. Это квалификация в Лигу Европы", – цитирует Санина официальный сайт клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ Мариуполь финишировал на 8-й строчке.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи