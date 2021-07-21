Оборонець Данило Удод та півзахисник Артур Микитишин найближчий сезон проведуть в Маріуполі, інформує офіційний сайт клубу.

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Гравців, які є вихованцями Шахтаря, азовці орендували традиційно саме у донецького клубу. 17-річний Удод у минулому сезоні провів за "гірників" 12 матчів у юнацькій першості та 13 ігор у молодіжній. 18-річний Микитишин має у своєму активі по 17 поєдинків у юнацькому та молодіжному чемпіонатах попередньої кампанії.

До слова, новий сезон Маріуполь розпочне двобоєм проти Львова на виїзді, зустріч відбудеться вже 23 липня.

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