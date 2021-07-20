Товариський матч

Шахтар – Оболонь – 5:0

Голи: Осман, 8 (авт), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 38, Бондаренко, 47

Склад Шахтаря на 1 тайм: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Педрінью, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Шахтар – Оболонь – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Донеччани завершують підготовку до нового сезону. Вже у суботу матч першого туру проти Інгульця. Останній товариський матч міжсезоння Шахтар вирішив провести в України. Таким чином першим вітчизняним суперником Роберто Де Дзербі стала Оболонь. Позаминулого сезону команди провели два спаринги. "Пивовари" двічі поступилися, не забивши жодного гола – 0:4 та 0:2. Особливого шарму сьогоднішній грі додало місце проведення. До того ж на НСК Олімпійський пустили уболівальників. Їх було небагато, але з перших хвилин вони активно почали підтримувати команди.

Якщо у попередніх спарингах Де Дзербі дозволяв собі не озиратися на ліміт на легіонерів, то сьогодні квота з чотирьох українців була виконана – вийшли Трубін, Матвієнко, Корнієнко та Степаненко. Шахтар прогнозовано взяв ситуацію під свій контроль, але подій не форсував. Неквапливе володіння "гірників", схоже, досить швидко приспало пильність гравців Оболоні. Вже на 8-й хвилині Соломон виявився єдиним, хто повірив у можливість зберегти м'яч у грі. Манор наздогнав його і вирізав подачу під дальню стійку. Там Олександр Осман не дав Педрінью забити дебютний матч за свою нову команду, зрізавши м'яч у власні ворота.

Це саме той матч, коли швидкий гол нічого не вирішує. Оболонь продовжила низько і компактно захищатися, а Шахтар – методично розхитувати ці оборонні редути. Через центр виходило не дуже успішно, тому більше активності було на флангах. Особливо варто відзначити Соломона. Ізраїльтянин на пару з Корнієнком встигав розривати лівий край і за потреби з'являтися на протилежному. Саме з такого переміщення прийшов другий м'яч. Манор отримав м'яч на куті штрафного і наважився на сольний прохід. Обігравшись з Траоре, Соломон опинився перед голкіпером, поклав того на газон і подвоїв перевагу Шахтаря.

Оболонь спробувала відповісти парочкою контрвипадів, які завершилися на підступах до штрафного. Анатолій Трубін з м'ячем майже не зустрічався. Зате Соломон у цей вечір був його володарем, організувавши ще два голи. Спочатку вінгер донеччан відібрав м'яч на чужій третині поля. На підбиранні першим опинився Алан Патрік, який відпасував на Педрінью. Літній новачок команди покотив під удар Майкону, а той із зони напівкола потужним ударом увігнав м'яч у кут. Буквально за хвилину Федорівський капітулював ще раз. Знову Соломон – після його пострілу був безсилим не лише голкіпер, навіть захисник намагався відбити рукою. Зрештою, Лассіна Траоре заштовхав м'яч у сітку буквально з лінії воріт.

Склад Шахтаря на 2 тайм: Пятов – Конопля, Вітао, Мампасі, Булеза – Бондаренко, Маркос Антоніо – Тете, Судаков, Мудрик – Дентінью

Роберто Де Дзербі вже звично для себе у перерві повністю змінив склад. Щоправда, на грі Шахтаря це жодним чином не позначилося. Ба більше, вдалося забити вже на другій хвилині після поновлення гри. Це Андрій Булеза протягнув м'яч до штрафного, відпасував на Мудрика, а той прискорився і зряче викотив під удар Бондаренку – без шансів для голкіпера. Знову активнішим був саме лівий фланг донеччан. Тут і Булеза якісно загострював, і Мудрик не боявся брати гру на себе. Михайло навіть міг забивати, але не підлаштувався під добивання після пострілу Дентінью.

Стилістично гра Шахтаря зазнала змін. Атаки стали швидшими. Менше зусиль донеччани витрачали на їхню підготовку, частіше намагалися закидати м'яч за спини суперника. Останнє дуже ефективно виконував Маркос Антоніо. Саме в такому стилі бразилець вивів Мудрика на побачення з голкіпером – українець забарився з рішенням. Згодом Михайло створив собі момент сам, але пробив поруч із дальньою стійкою. На протилежному фланзі Тете й собі намагався організувати небезпеку, однак через його зону донеччани атакували помітно менше.

Зрештою, друга 45-хвилинка не виправдала сподівань ша продовження голепаду, на який натякав забитий м'яч Бондаренка. Хоча з моментами проблем не було. Шахтар атакував багато і різноманітно. Не вистачало лише холоднокровності у завершенні епізодів, та й Федорівський здійснив кілька класних сейвів. Наприкінці матчу принаймні на гол престижу претендувала Оболонь. Захист господарів подекуди діяв занадто авантюрно, але так і не був за це покараний. Зрештою фінальний свисток зафіксував надпереконливу перемогу Шахтаря, який у чудовому настрої може готуватися до першого офіційного матчу сезону.

Соломон – новий лідер Шахтаря

Ще минулого сезону в грі ізраїльського легіонера можна було розгледіти задатки гравця, здатного брати на себе відповідальність за результат. Однак Луїш Каштру більше сподівався на досвід Тайсона (бодай півсезону) та Марлоса, ніж на вибуховість молоді. Через кілька днів Соломону виповниться 22 роки – саме той вік, коли вже час про себе заявити. Це лише українці чомусь вважають своїх зірочок молодими і перспективними ледь не до 27-ми.

Прихід Роберто Де Дзербі вже чимало змінив у Шахтарі. Для італійця не існує авторитетів, а ще він любить і вміє працювати з молоддю. Манор для нового наставника "гірників" – лівий вінгер. Але лише формально. У системі Де Дзербі гравців групи атаки важко ідентифікувати у якихось сталих рамках. "Для мене номер 10 – це не про позиціонування на полі, а скоріше про психологію, інтуїцію. У Сассуоло ми іноді виставляли 5 гравців, яких можемо кваліфікувати як "десятки", але з різними характеристиками. В Шахтарі все те саме", – говорив фахівець.

Саме так, Соломон – одна із "десяток" Шахтаря. Він більше діє зліва, але може опинитися в іншій зоні, якщо цього вимагає ситуація. Саме це відбулося, коли він забивав Оболоні. Важливо абстрагуватися від результату сьогоднішнього матчу через рівень суперника. Нам більше цікава система, а Манор був її центром. Він набив такі цифри не тому, що оборонці виявилися заслабкими. Все через те, що саме Соломон веде гру Шахтаря в атаці. Йому довірять і його шукають партнери, а він зовсім не проти такої відповідальності. Ізраїльтянин не грішить егоїзмом, тому люб'язно ділиться м'ячем в атаці й стрімголов мчить назад допомагати при обороні.

Зараз немає сумнівів, що Де Дзербі розглядає Соломона як гравця основи, але на початку зборів було не так. У перших матчах місце у складі діставалося Михайлу Мудрику. Ні, українець не розчарував і досі залишається цілком серйозною опцією. Просто Манор вийшов на зовсім новий рівень розуміння вимог тренера. Важливо, що ці футболісти цілком можуть бути разом на полі, просто тут і зараз Соломон здатен давати команді значно більше. Цілком ймовірно, що перед нами – головна зірка Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Гібридна система під ліміт

Влітку Шахтар купив трьох футболістів. Усі – іноземці. Усі – під основу. Не просто так у мережі почали кепкувати з того, що новому тренеру нібито не сказали про ліміт на легіонерів. Кожного разу обрати чотирьох власників заповітного паспорта буде вкрай складно. Прямо зараз вони безальтернативні – саме ті, хто сьогодні вийшов із перших хвилин. Але навіть цей склад не буде оптимальним. То й же Степаненко не здатен виконувати вимоги Де Дзербі для опорного півзахисника. Однак італієць проявив гнучкість і зміг знайти рішення.

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Сьогодні Шахтар вийшов грати за схемою 1-4-2-3-1. Давно звична для "гірників" формація, але тепер вона стала значно варіативнішою. При обороні ще подекуди можна розгледіти подібну структуру, а от при позиційній атаці все змінюється кардинально. У першому таймі донеччани атакували без правого вінгера. Все для того, щоб забрати Степаненка з опорної зони. Тарас опускався поміж центрбеків і діяв уже звідти. Таким чином Матвієнко та Марлон, які володіють дуже хорошим першим пасом, мали можливість сміливіше діяти у конструюванні атак. Тепер позаду є додатковий гравець, який в разі чого підстрахує.

Також ця перестановка дозволяє активніше іти в атаку фулбекам. Щоправда, тут Де Дзербі теж знайшов простір для модифікацій. Якщо Корнієнко діяв у звичному для себе стилі, активно допомагаючи Соломону, то роль Додо була іншою. У розпорядження бразильця був відданий повністю увесь правий фланг. Педрінью був вінгером лише у схемах, які намалювала клубна прес-служба. Насправді ж екс-гравець Бенфіки діяв, як класична "десятка"; подекуди ставав навіть другим форвардом. І це справді працювало. Корнієнко виводив Додо на ударну позицію, Педрінью регулярно загрожував володінням Оболоні, Марлон страхував правий край оборони, а Степаненко – центр.

Головний висновок матчу з Оболонню в тому, що "гірники" вже починають грати у футбол Де Дзербі. Про результат не йдеться. Сьогодні ми побачили варіативність, адже у кожному з таймів команда діяла в іншому стилі. Поки не можна сказати, як зручніше для футболістів, і який варіант виявиться ефективнішим. Головне, що перші збори з новим головним тренером уже дають плоди.

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