Маріуполь підписав восьмого гравця Шахтаря протягом тижня

Максим Чех продовжить свої виступи за азовський клуб. Півзахисник став гравцем Маріуполя минулого року, а тепер клуб узгодив його оренду ще на один сезон, повідомляє прес-служба Маріуполя.

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Зауважимо, що в чемпіонаті України сезону-2019/20 21-річний півзахисник зіграв за команду тоді ще Олександра Бабича 21 поєдинок, відзначившись одним забитим голом.

Додамо, що напередодні Маріуполь уже повідомляв про досягнення угоди з іншими гравцями Шахтаря. Зокрема, з Олегом Кудриком, Назарієм Муравським, Андрієм Кулаковим, Дмитром Топаловим та Олексієм Кащуком, Артемом Бондаренком та Данилом Ігнатенком.

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