toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН ДИНАМО БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ

Маріуполь підписав восьмого гравця Шахтаря протягом тижня

14:18 - Читать на русском
Маріуполь підписав восьмого гравця Шахтаря протягом тижня
Максим Чех / фото: Маріуполь

Маруполь іде перевіреним шляхом, комплектуючи свій склад завдяки орендованим гравцям Шахтаря.

Максим Чех продовжить свої виступи за азовський клуб. Півзахисник став гравцем Маріуполя минулого року, а тепер клуб узгодив його оренду ще на один сезон, повідомляє прес-служба Маріуполя.

Шахтар віддав ще двох гравців Маріуполю

Зауважимо, що в чемпіонаті України сезону-2019/20 21-річний півзахисник зіграв за команду тоді ще Олександра Бабича 21 поєдинок, відзначившись одним забитим голом.

Додамо, що напередодні Маріуполь уже повідомляв про досягнення угоди з іншими гравцями Шахтаря. Зокрема, з Олегом Кудриком, Назарієм Муравським, Андрієм Кулаковим, Дмитром Топаловим та Олексієм Кащуком, Артемом Бондаренком та Данилом Ігнатенком.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

blog_ava
Динамо підписало Шевченка – одного з головних талантів академії Шахтаря
10:11
14728
Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Максим Максим Чех Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
4
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?