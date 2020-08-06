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Шахтар віддав ще двох гравців Маріуполю

15:24 - Читать на русском
Шахтар віддав ще двох гравців Маріуполю
Артем Бондаренко / фото: Шахтар

Маруполь іде перевіреним шляхом, комплектуючи свій склад завдяки орендованим гравцям Шахтаря.

Данило Ігнатенко продовжить свої виступи за азовський клуб. Півзахисник став гравцем Маріуполя минулої зими, а тепер клуб узгодив його оренду ще на один сезон.

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Також Шахтар відпустив за звичним маршрутом Артема Бондаренка, 19-річний півзахисник також виступатиме за команду Остапа Маркевича до кінця наступного сезону.

Додамо, що напередодні Маріуполь уже повідомляв про досягнення угоди з іншими гравцями Шахтаря. Зокрема, з Олегом Кудриком, Назарієм Муравським, Андрієм Кулаковим, Дмитром Топаловим та Олексієм Кащуком.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Данило Данило Ігнатенко Трансфери Шахтаря Артем Артем Бондаренко
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